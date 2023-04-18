«Я бы никогда»: Прохор Шаляпин уменьшил важный орган из-за прихоти женщины

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Знаменитость боится врачей и хирургов, поэтому старается избежать косметических процедур. Правда, один раз музыкант сделал исключение.

Певец Прохор Шаляпин нормально относится к пластическим операциям, но когда их назначение необходимо. Он уверен, что обращение к хирургам не оправдывает непринятие своих природных данных, но иногда могут быть исключения. Например, он и сам когда-то поменял в себе маленькую деталь. Правда, сейчас вокалист жалеет об этом, ведь согласился лечь под нож ради женщины.

«Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время, но если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, я бы никогда не догадался пойти на это. Я не хочу называть ее имя, но она сделала себе нос и убедила меня, что мне надо это тоже делать», — рассказал артист в беседе с изданием MK.RU.

В том числе музыкант признался, что пару лет назад вставлял себе золотые нити (техника безоперационной подтяжки лица — Прим. ред.), однако отказался от этой затеи, когда нашел более щадящий способ омолаживания. Это регулярное использование коллагена и определенные крема, которые подбирает нутрициолог.

Теперь Шаляпин не собирается обращаться к хирургам и косметологам. Мужчина уверен, что базовый уход поможет ему оставаться в форме. Для этого певец изучил все необходимые средства. При этом вокалист боится обращаться к неизвестным косметологам ради уколов красоты, ведь многие из них могут оказаться шарлатанами и вколоть просроченные препараты.

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