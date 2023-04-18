Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Ранее сообщалось о посещении президентом другого штаба — на Херсонском направлении.

Президент России Владимир Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника Лапина, а также выслушал других высших офицеров об обстановке на этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.

Этот визит стал первым посещением президентом РФ Луганской народной республики.

Известно, что во время визита российский лидер, как и в штабе на Херсонском направлении, поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.