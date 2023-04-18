ВС РФ нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ при помощи РСЗО «Град» и «Ураган»

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Слаженная работа расчетов артиллерии ВС РФ позволила нанести серьезный урон технике и живой силе ВСУ.

Российские подразделения нанесли украинским националистам серьезное поражение в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«Артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня „Ураган“ и „Град“ 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ», — рассказал офицер.

Также, согласно данным ЮВО, серьезные потери были нанесены неприятелю авиацией в районе населенного пункта Белогоровка.

Еще один удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ был нанесен в районе Новомихайловки, Марьинки и Карловки.

Ранее 5-tv.ru показывал, как артиллеристы ВС РФ работают по позициям ВСУ в районе Артемовска.