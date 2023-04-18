В России подорожал «шашлычный набор»

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Самый большой скачок в цене показали мангалы. Но это не останавливает любителей отдохнуть на природе.

В преддверии майских праздников, в России запахло жареным. «Известия» подсчитали, что традиционный «шашлычный набор» в этом году подорожал.

Средний чек на мясо, мангал, угли, шампуры и розжиг вырос на 8% и составил чуть больше двух тысяч рублей. Серьезный вклад в эту сумму внесли мангалы — за год их цена увеличилась на треть. Но покупателей это не остановило.

Теплая апрельская погода поспособствовала началу сезона и увеличила продажи шашлычных принадлежностей. А вот на мясо в этом году россияне стали тратить меньше. Это связано с тем, что вместо свинины люди все чаще выбирают птицу.