В России планируют ужесточить наказание за нелегальную торговлю вейпами

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Впрочем, специалисты уверены, что излишне жесткие меры приведут только к расширению подпольного рынка.

В России ужесточат борьбу с курением. Как пишут «Известия», уже на этой неделе в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает уголовное наказание за нелегальную торговлю айкосами, вейпами и табаком.

Доля курящих подростков, на данный момент, колеблется в диапазоне от 35% до 50%. В ближайшее время, штраф за продажу им вейпов, жидкостей, а также приобщение к курению увеличится в два раза. Родителей за такое нарушение будут штрафовать на пять-семь тысяч.

Но, по мнению экспертов, запреты властей проблему не решают. Напротив, это провоцирует онлайн-продажи и полуподпольное распространение курительных устройств. Специалисты считают, что прежде всего необходимо усилить меры убеждения и информирования о вреде курения. А молодежь, ведущая здоровый образ жизни, должна рассчитывать на дополнительные бонусы от государства.