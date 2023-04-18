Появились кадры работы мотострелков ВС РФ под Угледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Бойцы успешно выполнили поставленную задачу без потерь.

Появились несколько эксклюзивных кадров с передовой. На видео, которое сняли сами военные, работа боевой машины пехоты под Угледаром. Экипаж продвигается вперед и видит перед собой цель. Мотострелки открывают огонь из пушки.

Военнослужащим удалось успешно выполнить боевую задачу без потерь.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.