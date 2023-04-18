В Ингушетии нашли и уничтожили схроны с оружием напавших на пост ДПС бандитов

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия; 5-tv.ru

Судя по подпольному складу, у недоброжелателей было достаточно средств для настоящего и длительного противостояния с силовыми структурами, но их деятельность заблаговременно пресекли.

Полицейские Ингушетии обнаружили целый арсенал бандитов, которые совершили несколько нападений на полицейских.

На этих эксклюзивных кадрах — гранатометы, карабины, пистолеты (в том числе с глушителем), граната, самодельные взрывные устройства мощностью по шесть килограммов каждое и боеприпасы. Среди них — почти три тысячи патронов различного калибра. Так называемый схрон обнаружили на окраине города Малогбек. Там же оперативники нашли план нападения на пост полиции, который боевики очевидно нарисовали перед тем как совершили это преступление. Арсенал уничтожили прямо на месте где он был обнаружен.

Боевики обстреляли пост ДПС вблизи города Назрань 27 марта. Пострадал один полицейский. В ночь на шестое апреля во время проведения контртеррористической операции спецназ ФСБ России вместе с сотрудниками Росгвардии и МВД Ингушетии заблокировал экстремистов в небольшом сельском доме. Погибли трое силовиков, восемь сотрудников пострадали. Четверо бандитов были ликвидированы, еще двух участников группировки задержали.