Днями и ночами: Бари Алибасов рассказал о жизни с молодой домработницей в 75 лет

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Знаменитый не только творчеством, но и светскими скандалами продюсер нашел свое спасение в руках девушки.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов делит один дом с молодой девушкой. 75-летний шоумен поселил ее у себя и даже не думает как-то изменить ситуацию. А все потому, что без своей спутницы знаменитости уже не справиться с тяготами жизни. Логично и даже привычно было бы предположить, что очередная юная чаровница устраивает свою жизнь, опираясь на плечо состоятельного пожилого человека. Но тут все иначе.

Алибасов не пытается забыть о скандальном разводе с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он живет сам по себе, а для работы по дому нанял помощницу Елену, после чего поселил в собственном доме. Как рассказал продюсер в телепередаче на федеральном канале, без своей сотрудницы он просто не представляет жизни, девушка стала незаменимой.

Познакомился с домработницей шоумен после несчастного случая. Он на спор выпрыгнул из окна третьего этажа, попал в больницу, и там о нем заботилась судьба. Руками Елены. Молодая помощница держит в порядке дом и дела начальника, проводит на его жилплощади и дни, и ночи. Но между ними исключительно профессиональные отношения без грамма романтики.

Бари Алибасов может в любой момент попросить об услуге. Даже если за окном глубокая ночь, а Елена спит — придется встать и заняться своими обязанностями. Такая работа. В ответ продюсер помогает и своей домработнице. Как рассказала девушка, носить тяжелые продукты из магазина домой не приходится. В большинстве случаев шоумен сопровождает помощницу во время шопинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как домработница обокрала актрису Наталью Фатееву. Близкие пожилой кинозвезды считают невезение с помощницами неслучайным.