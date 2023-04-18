Филипп Киркоров о новой любви: «На старости лет надо ж было так умудриться!»

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После развода с Аллой Пугачевой вокруг короля отечественной эстрады кружились только слухи. Оказывается, он все же не одинок.

Народный артист Филипп Киркоров признался, что его сердце несвободно. По данным Starhit.ru, уже около трех месяцев певец состоит в отношениях, однако личность своего любимого человека пока не раскрывает. Как отмечают авторы издания, в последние годы исполнитель, который известен откровенностью перед журналистами и поклонниками, обходил тему личной жизни. Вероятно, и теперь он таким образом старается сберечь новую любовь от публики.

В ходе грандиозного тура, посвященного 55-летию, а это невероятные объемы работы, Киркоров не уходил в творчество с головой, думал об избраннице и себе в непривычном статусе. Потому и решил преобразиться, начать с чистого листа и каждой частью тела приносить радость партнеру. По словам артиста, вскоре после апгрейда в кабинете пластического хирурга он влюбился без памяти.

«Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, мое сердце не свободно — на старости лет надо же было так умудриться!» — говорит Киркоров.

Поклонники с нетерпением ждут, когда их кумир представит похитительницу его сердца. Певцу за последние годы приписывали множество романов. И с Анастасией Стоцкой, чьи дети якобы похожи на Киркорова, и с певицами-протеже, чье творчество король эстрады продюсировал. Подозревали исполнителя и в связи с диджеем Катей Гусевой.

Сегодня картина изменилась. Киркоров стал отцом двоих детей — дочери Аллы-Виктории и сына Мартина-Кристина, он обновил свой стиль и даже лицо и фигуру. И открыто заявляет, что Амур, пролетая мимо, таки выпустил свою стрелу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров отреагировал на мемы о своей новой внешности.