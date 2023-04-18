Актер Михаил Филиппов покидает «Маяковку»: «Ухожу из театра с тяжелым сердцем»

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Ведущий артист Театра имени Маяковского после 50 лет службы написал заявление на увольнение по собственному желанию. По собственному ли?

Народный артист России Михаил Филиппов уходит из Театра имени Маяковского после 50 лет службы. По собственному желанию. Как пишет KP.RU, увольнение корифея совпало с премьерой спектакля, поставленного новым художественным руководителем Егором Перегудовым, и возможно, это не случайное совпадение. Еще осенью Филлиппов с коллегой Евгенией Симоновой отказались участвовать в постановке, посвященной столетию театра. Ее ставил тот же Перегудов.

Артист подтвердил, что подал заявление на увольнение, отметив, что размышлял над этим в течение всего сезона. Филиппов деликатно говорил об отношениях с новым худруком, подчеркивал, что не обижен, однако не видит себя в новой реальности «Маяковки». Новое место народный артист себе уже нашел, он войдет в труппу Малого театра. Как шутит сам Филиппов, раз уж он 50 лет прослужил в академическом, то умирать надо в императорском.

«Обиды никакой нет. Просто климат в театре очень изменился, с моей точки зрения… Когда я говорю, что нравственный и творческий климат в театре изменился, мне это видно по работе моих коллег… Не буду скрывать: ухожу с тяжелым сердцем, оставляя в этом доме очень много хороших людей…» — сказал актер.

Как отмечают авторы интервью, «перемену климата» заметил не только Филиппов. Прежде о ней говорил бывший худрук «Маяковки» Миндаугас Карбаускис. Заняв пост, Егор Перегудов не удосужился даже поприветствовать своего предшественника рукопожатием или позвонить с добрым словом. Позже руководитель уволил директора театра Александра Стульнева, уважаемого менеджера, в прошлом руководившего «Табакеркой» Олега Табакова. Артисты, кроме того, с нескрываемым сожалением говорят об уходе Карбаускиса — с ним, считает труппа, театр расцвел в творческом плане.

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