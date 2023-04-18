Наталья Фриске показала, как выглядела ее сестра Жанна незадолго до смерти

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Экс-солистка группы «Блестящие» скончалась в 2015 году из-за рака мозга, ей было 40 лет.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала архивное семейное фото. На нем родственницы запечатлены вдвоем незадолго до трагедии. Через два месяца, 15 июня, наступит восьмая годовщина смерти экс-солистки группы «Блестящие». Близкие артистки часто ее вспоминают, Наталья и ее отец Владимир Фриске регулярно делятся переживаниями с поклонниками и журналистами.

В личном блоге сестра певицы показала ее еще свежей и жизнерадостной. Женщины на снимке улыбаются, на Наталье — клоунский нос. Возможно, кадр, который распространило издание Popcornnews, был сделан на празднике. Спустя некоторое время пораженная болезнью Жанна Фриске перестанет показываться на публике. Фанаты не видели, как выглядела звезда в течение нескольких месяцев до ее кончины. Пара фото, снятых, предположительно папарацци, утекали в сеть, и если они соответствовали действительности, рак изменил артистку до неузнаваемости.

Жанна Фриске узнала, что больна, в 2013 году, вскоре после рождения сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. Первым симптомом стала головная боль. В 2014-м команда звезды официально сообщила о недуге, подтвердив слухи. У исполнительницы диагностировали неоперабельную опухоль мозга, глиобластому. На протяжении двух лет певица проходила курсы лечения в России, Китае и США. Но врачи не смогли ее спасти.

Конфликт между родными Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым длится почти с первых дней жизни Платона. Когда матери мальчика не стало, телеведущий и вовсе прекратил общение и стал держать сына в стороне. Родители певицы не видят внука, его отец считает, что это правильное решение. Он обижен на Фриске за многочисленные ток-шоу и обсуждения его личной жизни. Кроме того, Шепелев обвиняет родню в махинациях с наследством, в которое вошли собранные фондами деньги на лечение Жанны.

Семья певицы не видела Платона почти десять лет. Ранее, писал 5-tv.ru, в день рождения мальчика Наталья Фриске вновь вынесла на всеобщее обсуждение поведение Шепелева.