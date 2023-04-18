Глава КНР Си Цзиньпин подготовил болезненный ответ на западные санкции

Фото: www.globallookpress.com / Li Gang

Китай готов к решительным действиям в очередном витке торговой войны с США.

Китай подготовил план контрнаступления в ответ на санкции со стороны США. Как полагают аналитики Financial Times со ссылкой на доклад министерства торговли КНР, реакцией Пекина на западную «технологическую блокаду», вероятно, станет запрет на поставки редкоземельных металлов (литий, кремний и другие), задействованных в производстве автомобильных аккумуляторов.

Китайская экономика от этого решения значительно не пострадает, уверены эксперты, в то время как Штаты могут оказаться в критической ситуации. По прогнозам авторов издания, описанный выше сценарий будет реализован в ближайшее время. В статье подчеркивается, что Китай перерабатывает около 60% лития, 65% кобальта и более трети никеля и меди, производимых.

Страна — крупнейший экспортер, обеспечивающий, в том числе, индустрию электромобилей. И ее контрнаступление обеспокоит не только США, но Японию, Корею, ряд европейских государств. Один из опрошенных экспертов заметил, что Пекин может даже не переходить к реальным действиям: достаточно будет просто пригрозить запретом на поставки, после чего требовать ослабления санкций или даже их полной отмены.

Как напоминают авторы материала, еще в годы президентства Дональда Трампа противостояние Штатов и Китая перешло на уровень торговой войны. В 2022-м новым ее витком стало решение Джо Байдена отрезать Пекин от рынка современных технологий и запретить экспорт американских микрочипов. То же повторили Япония и Нидерланды, а также Великобритания, которая еще и отказалась от услуг Huawei, Германия не позволила инвестировать в производство полупроводников.

В статье аналитики подчеркивают, что Китай демонстрировал очень сдержанную реакцию, хотя получал «удары в самое сердце своих глобальных передовых технологических амбиций». Очевидно, предел терпения наступил, и теперь, разрабатывая ответные меры, Пекин будет работать «с хирургической точностью».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия и Китай играют на нервах НАТО, укрепляя партнерские отношения и сотрудничая в области стратегической безопасности.