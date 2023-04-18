Актер Егор Бероев стал гостем на свадьбе в Мариуполе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

Артист регулярно бывает в Донбассе, там он снимает фильм о местных жителях, которых считает настоящими героями.

Актер и общественный деятель Егор Бероев побывал на свадьбе во время визита в Мариуполь. В последнее время он регулярно ездит в Донбасс, так как снимает фильм об этой земле и ее жителях. В одной из экспедиций артист получил приглашение на бракосочетание. Он поздравил молодоженов, пожелал им долгих и счастливых совместных лет, и еще раз убедился, что в любых условиях люди находят в себе силы жить.

Свадьба была скромной — не время сейчас для пышных торжеств. Невеста надела на церемонию в ЗАГС голубое платье, жених — рубашку и классические брюки. Мариупольцы оценили внимание известного актера, его добрые слова, поблагодарили за встречу. После каждого такого человеческого момента Бероев делится впечатлениями с подписчиками в социальных сетях.

«Это смелые и сильные люди. Несмотря на ежедневные обстрелы, они продолжают ходить на работу, покупать на рынке цветы, дети гуляют в парках, старики ходят с тележками в магазины за продуктами. Жизнь продолжается. Жизнь, которая сильнее этих взрывов, сильнее террора, сильнее подлости», — писал артист про жителей Донбасса.

Егор Бероев не понаслышке знает, через что проходит население региона. Актер рассказывал в своем блоге, как его группа оказалась под обстрелом. По его словам, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляют по мирным людям — так ведут бой. 7 апреля недалеко от стоянки команды артиста упали пять «Градов». Прятались за машинами в надежде, что очередной удар не оставит от них горстку пепла, после чего побежали в укрытие.

«Конечно, сердце билось не как обычно, это мягко сказано. Спасибо ребятам-охранникам, без них мы бы растерялись. Я восхищаюсь жителями прифронтовых городов Донецкой земли», — писал Бероев.

Многие отечественные знаменитости покинули страну после начала спецоперации по защите Донбасса, осудив решение страны. Другие взялись помогать людям, оказавшимся заложниками вооруженного конфликта. Егор Бероев один из тех, кто внес свой вклад. И он такой не один. Певица Юлия Чичерина регулярно бывает в регионе и уже привыкла выступать в шлеме и бронежилете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об очередном концерте исполнительницы в зоне боевых действий.