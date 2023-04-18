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Кто будет помогать жильцам — неизвестно, ведь застройщик объявил себя банкротом.

На востоке Москве можно встретить даже осадки в виде кирпичей. Одна из столичных многоэтажек рушится на глазах. Трещины пошли по всей высоте 22-этажного дома и с каждым днем они становятся все шире. Ходить под окнами небезопасно — падают обломки.

Жители опасаются обрушения всего фасада. Уже сейчас во многих квартирах сквозные отверстия. Такая ситуация возникла из-за нарушений при строительстве.

Дому всего 20 лет, а первые трещины появились через три года после ввода в эксплуатацию. Локальный ремонт ситуацию не исправил, а капитальный эксперты оценили в 240 миллионов рублей. Вот только застройщик объявил себя банкротом.