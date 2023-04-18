Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в одной из церквей в столице Судана

Фото, видео: Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH; 5-tv.ru

Беспорядки не утихают ни на минуту, а некоторые районы столицы африканской страны выжжены дотла.

В Судане, где не утихают столкновения армии и спецназа, ждут помощи наши соотечественники. Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в одной из церквей столицы страны — Хартума. Здание обесточено, воды нет, с улицы постоянно доносятся звуки перестрелки. Посольство России с женщиной на связи, но пока даже на дипломатических машинах выезжать опасно.

Судан оказался на грани гражданской войны из-за раскола военных элит. Причина стара как мир — борьба за власть и доступ к ресурсам. Одни кварталы Хартума в огне, другие уже превратились в пепелища. Со спутника они выглядят, как черные дыры. Удары наносят даже по больницам, говорят врачи. По последним данным, за три дня, что прошли с начала конфликта, погибли более 180 человек, почти две тысячи ранены.