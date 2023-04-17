«Попросил тишины»: фигурист Костомаров призвал не распространяться о его здоровье

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Сейчас спортсмен проходит курс реабилитации.

Фигурист Роман Костомаров попросил близких людей не рассказывать о его состоянии. Об этом сообщает издание Sport24.

«Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать», — отметил собеседник издания.

Он также добавил, что после прохождения курса реабилитации спортсмен самостоятельно расскажет все, что посчитает нужным. Но в настоящее время «он попросил тишины».

Врачи готовят конечности Костомарова к установке протезов, но есть проблема

Знаменитый фигурист Роман Костомаров попал в больницу в январе 2023 года после новогодних праздников. Он был госпитализирован с пневмонией, а дальше болезнь развивалась стремительно: аппарат ИВЛ, ЭКМО, сепсис, гангрена, ампутации и два инсульта. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако недавно в лечении появилась положительная динамика, и фигурист пошлел на поправку. По последним данным, фигуриста готовят к протезированию. Кроме того, спортсмен работает с психологом, помогающим восстановить моральное состояние, и инструктором, занимающимся разработкой ослабленных мышц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач-хирург оценил шансы возвращения Костомарова на лед. Специалист отметил, что бывший спортсмен сможет «выйти на лед и постоять». Но о выполнении каких-либо трюков придется забыть.