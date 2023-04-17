KFC в РФ продали отечественной компании

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Со временем все рестораны сети будут переименованы в «Ростикс».

Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав российское подразделение KFC компании «Смарт Сервис Лтд», местному оператору, возглавляемому Константином Юрьевичем Котовым и Одри Эдуардовичем Осколковым. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации.

В результате сделки, о которой было объявлено в 2022-го года, «Смарт Сервис Лтд» получила все необходимые разрешения от правительств США и России, включая права на рестораны KFC в России, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак «Ростикс». Также российская компания согласилась сохранить места за сотрудниками и возглавить процесс ребрендинга ресторанов KFC на «Ростикс».

Стало известно новое название проданных в России ресторанов KFC

В первую очередь «Смарт Сервис Лтд» переоборудует более 100 своих ресторанов KFC в России в «Ростикс». Кроме того, как мастер-франчайзер, Smart Service также будет отвечать за работу с другими владельцами в России по проведению ребрендинга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в России.