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Также в плане российского министра посещение Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.

Сергей Лавров прилетел в Бразилию с официальным визитом. У трапа российского министра ждали красная дорожка и военный оркестр. Бразилия стала первой страной в турне Сергея Лаврова по Латинской Америке.

В эти минуты глава нашего МИД встречается со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой. Ожидается, что сегодня российского министра иностранных дел примет и президент Лула да Силва.

В ближайшие дни Сергей Лавров также посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.