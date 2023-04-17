«Столото» направил службе «Милосердие» более 58 миллионов рублей с пасхального тиража «Русского лото»

Фото: www.globallookpress.com / Guo Feizhou

Благотворительная православная организация ежегодно помогает десяткам тысяч нуждающихся.

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» направил 58 615 760 рублей из собственных средств по итогам благотворительного пасхального тиража всенародно любимой лотереи «Русское лото» в адрес региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие».

«Эта организация обладает практически всеми инструментами для благотворительной деятельности: центры гуманитарной помощи по всей стране и приюты, где люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, всегда могут рассчитывать на помощь», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

«Я благодарю вас от имени подопечных службы „Милосердие“. Все собранные средства адресно пойдут на помощь людям. Этот проект был для нас с вами возможностью в светлый праздник Пасхи принять участие в добрых делах», — поблагодарила всех участников лицо пасхального благотворительного тиража «Русского лото», телеведущая Тутта Ларсен.

Православная социальная служба «Милосердие» под покровительством Русской Православной Церкви (РПЦ) ежегодно помогает десяткам тысяч нуждающихся — малообеспеченным семьям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, бездомным и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Им доступна не только гуманитарная и медицинская помощь — юристы, психологи и другие специалисты работают, чтобы вернуть их к нормальной жизни. За год в службе находят решение своей проблемы более 30 тысяч человек.

Всего на тираж было продано 5 861 576 билетов. Десять рублей с каждого из них стали вкладом в общее дело, которое поддержали участники розыгрыша. Трансляция 1489-го тиража «Русского лото» состоялась на Пасху 16 апреля. Особенностью тиража стала его благотворительная направленность.

Кроме того, пасхальный тираж был беспроигрышным — выиграли все билеты, которые приняли участие в праздничном розыгрыше. Каждый, кто купил лотерейный билет на праздничный тираж «Русского лото», выиграл денежный приз. Всего в 1489-м тираже «Русского лото» было разыграно 489 939 450 рублей. По итогам розыгрыша в России появился еще 21 лотерейный миллионер: один участник выиграл три миллиона рублей, а еще 20 — по одному миллиону рублей.

С 2014 года все российские лотереи являются государственными. Организуют их Минфин РФ и Минспорта РФ, а проведение проходит под бдительным контролем ФНС России.

«Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. В том числе, заработанные с продажи лотерейных билетов деньги направляются на развитие спорта и финансирование значимых объектов и мероприятий. Таким образом гослотереи вносят соразмерный вклад в улучшение жизни россиян.