Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko; 5-tv.ru

На данный момент город освобожден на 80%. Как ВС РФ выдавливают оттуда боевиков киевского режима?

Дожать Артемовск, он же Бахмут, — вот та задача, которая в последние недели стоит перед российскими военными особенно остро. Киев, стремясь поддерживать легенду о несокрушимости города, свозит туда даже плохо подготовленных бойцов теробороны из западных регионов Украины. Такое сопротивление наши штурмовики и артиллеристы подавляют без проблем, но вынуждены соблюдать и осторожность, среди руин по-прежнему остаются мирные жители. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань — с подробностями.

Центральные улицы Артемовска уже освобождены и зачищены штурмовыми отрядами, многие здания вокруг подорваны отступившими украинскими войсками. Девятиэтажки превратились в трех- и четырехэтажные здания. Все высотные здания, которые могли использоваться наступающими штурмовыми отрядами, украинцы подрывали.

«Они взрывают их, убирают, чтобы нам было сложнее к ним подойти, поэтому мы идем на ощупь. Это контактные бои», — сказал российский боец.

Освобождено больше 80% Артемовска. Хорошо слышно работу артиллерии, которая наносит удары по остающимся маршрутам украинских боевиков, находящихся в западных кварталах города. Простреливаются все дороги, ведущие к городу с территории, подконтрольной ВСУ. Но у противника все еще остаются силы. Даже в освобожденном центре пока что не безопасно.

На площадь, на которой работала съемочная группа «Известий», прилетел украинский снаряд. Вероятно, люди были обнаружены с воздуха или украинские боевики ведут прострел площади в беспокоящем постоянном режиме. Нужно отходить в укрытие.

В городе все еще остаются мирные жители, которых националисты используют как заложников. В одном и том же доме могут быть и украинский отряд, и несколько семей в подвале.

«Ребенок девяти лет и другому 14 лет. Они рассказывали, сидели у себя в подвале в доме, зашли ВСУшники и выгнали их с подвала, потому что у них все было благоустроено», — рассказали бойцы.

«Ночью пришла женщина и сказала, что через подъезд у них сидят заложники, то есть украинские военнослужащие и шесть мирных человек. Утром мы приняли предпосылку, но мы не успели на 15 минут, двух заложников украинские военнослужащие застрелили, но остальных четверых мы спасли», — рассказали российские бойцы.

Состав боевиков в городе самый разный, но в основном это плохо обученная тероборона из Закарпатья, Винницы и других городов. Многие и не подозревали, что их перебросят в Артемовск, и в итоге сдаются плен или бегут, бросая раненых товарищей.

«Мы окружаем их, их бросают, они просят помощи, к ним никто не идет. Сказал им: „Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать, у вас дома семьи, дети“. По данным, там было три человека. Выходят — один, второй, третий, четвертый, 19 человек вышло, а мы вчетвером», –рассказал боец.

Штурмовики продвигаются намного быстрее, чем того ожидает противник. На центральной площади траншея, которую так и не успели подготовить перед рывком ЧВК.

«Они были на расслабоне, это и так понятно. Горы пустых бутылок из-под алкоголя», — заметил боец.

Украинское руководство продолжает отправлять солдат в Артемовск, пытаясь сохранить собственную легенду про «крепость Бахмут». Противник теряет каждый день сотни человек, а штурмовики методично и спокойно зачищают здание за зданием, буквально выдавливая ВСУ из города.

«Результат будет один: мы своего добьемся», — уверены российские бойцы.

Руины администрации Артемовска, которую украинская артиллерия буквально сложила после того, как над ней был поднят российский флаг. Это уже не имело никакого значения. Штурмовые отряды продвигаются вперед.