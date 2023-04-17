«Я не считаю его стильным»: Саша Градива о нарядах Филиппа Киркорова

Певица Градива: чувство стиля не должно ассоциироваться в России с образом Киркорова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Яркие выходы в свет короля поп-эстрады поражают своим эпатажем и сопровождаются громкими обсуждениями в Сети.

Русское чувство стиля не должно ассоциироваться у людей с образом Филиппа Киркорова. Своим мнением по поводу нарядов короля отечественного шоу-бизнеса поделилась певица Саша Градива на открытии бутика Win Way Омара Байрамова.

Филипп Киркоров не первый год сотрудничает с экспертом мира моды Омаром Байрамовым. Тем не менее по мнению певицы Саши Градивы, совместная работа с именитым стилистом не спасает короля поп-эстрады от сомнительных выходов в свет.

«Если бы он слушался полностью Омара, то одевался бы правильно», — считает певица.

Саша Градива вспомнила, как однажды пошла на премьеру фильма вместе со своим хорошим другом, неким голливудским кинопродюсером. На мероприятии они встретили Филиппа Киркорова в ярком эпатажном наряде. По словам артистки, кинопродюсер окинул взглядом эстрадного певца и спросил: «О, а это что за павлин?»

«У меня появляется радость, когда я его вижу. Это чувство можно сравнить с ощущениями из детства, когда я видела новогоднюю елку», — делится Саша Градива.

По мнению певицы, многие артисты любят яркие предметы гардероба. Вопрос в том, что для их грамотного сочетания нужно чувство стиля, которое, по всей видимости, у короля поп-эстрады отсутствует.

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