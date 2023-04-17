Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера Низрюхина из-за смертельного ДТП

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По предварительной версии, Александр сбил 20-летнего парня насмерть и скрылся с места преступления.

Медийный футбольный клуб «Бей Беги», владельцами которого являются игроки московского «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия, сделал заявление об отстранении тренера команды Александра Низрюхина.

В опубликованном в Telegram-канале команды сообщении отмечается, что он отстранен до выяснения всех обстоятельств ДТП. Также члены клуба выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Авария произошла в ночь на 10 апреля под Александровым в районе Владимирской области. Никита Крюков собирался ехать домой от друзей в Подмосковье. Предварительно, на 15-м километре его сбила машина Mercedes, которую вел тренер Александр Низрюхин. Пострадавший умер на месте.

Следователь обнародовал фотографию погибшего, на ней заметно, что удар пришелся в живот. Судя по всему, было явное превышение скорости. Предварительно, тренер уехал с места, даже не оказав помощь.

Правоохранительные органы связались с семьей погибшего на следующий день после аварии. Сам Низрюхин приехал в полицию самостоятельно и признался в содеянном. Экспертиза показала, что 34-летний тренер был трезв. Сам футболист отказывается от комментариев, его позицию представляет адвокат.

Александр Низрюхин — экс-вратарь дубля «Локомотива». В начале 2010-х он отыграл несколько сезонов во Второй лиге за разные команды. В прошлом году он пришел в «Бей Беги», основателями которой являются Александр Соболев и Георгий Джикия. После второго сезона Winline Медиалиги Низрюхина сделали главным тренером команды. Также он руководит детской футбольной академией «Бей Беги».

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