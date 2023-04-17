Штурмовые отряды ВС РФ взяли два квартала Артемовска

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВСУ отступили из северо-западного и центрального районов города.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» завладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска. Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга оборонного ведомства.

Поддержку штурмовикам оказывали воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск. Они не позволяли противнику атаковать с флангов. В результате ударов артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе ВСУ в районах Богдановки, Часов Яра и Константиновки.

Делегация из КНР посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ

За минувшие сутки на данном направлении армия Украины потеряла свыше 270 военнослужащих и наемников. Также были уничтожены один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что националисты расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. По словам бойцов, ВСУ используют население города в качестве заложников.