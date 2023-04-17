Суд выписал Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Муцениеце

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Актриса обратилась с иском в один из столичных судов с требованием ограничить бывшего мужа в правах на квадратные метры.

Российская актриса Агата Муцениеце добилась выписки бывшего мужа, актера Павла Прилучного, из квартиры через суд. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Стало известно, что Головинский суд частично удовлетворил исковые требования Муцениеце. Инстанция признала актера утратившим право на пользование жилплощади. Уточняется, что решением суда Прилучный был снят с регистрационного учета в квартире, однако остальные требования правовой орган удовлетворить отказался.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году, а дележка их имущества началась спустя два года. Сам актер сильно не препятствовал своей выписке из квартиры на севере Москвы, однако в документах ответчика были обнаружены ошибки, которые несколько затянули процесс.

С 2022 года Прилучный находится в официальном браке с коллегой Зепюр Брутян. Вторая супруга вот-вот подарит актеру ребенка, которого по закону он мог бы прописать в квартире, где проживает Агата. Муцениеце поспешила обратиться в суд до появления у бывшего мужа наследника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце похвасталась загородным домом за 20 миллионов рублей.