«Обчистила полностью»: Талызина раскрыла подробности кражи в квартире Фатеевой

Сиделка Фатеевой вынесла все имущество, пока актриса была в больнице

Фото: Веремейчик Константин / ТАСС

К слову, сама Валентина Илларионовна также стала жертвой недобросовестного домашнего персонала.

Наем недобросовестного обслуживающего персонала стал темой программы на одном из федеральных каналов. Из рассказов звезд стало известно, что многие сталкивались с такими работниками. Так, народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала, что ее обокрала домработница, которая «вынесла все, что нравится».

Неприятность настигла и ее близкую приятельницу, актрису Наталью Фатееву, которая в последние годы страдает из-за серьезных проблем с ногами. Некоторое время назад 88-летнюю артистку обокрала медсестра. Валентина Илларионовна рассказала, что даже общалась с помощницей Натальи по телефону. Изначально она показалась ей обходительной, сдержанной и воспитанной. Артистка даже не ожидала, что ее подруга имеет дело с профессиональной мошенницей.

Инцидент произошел, когда Фатееву срочно госпитализировали. Во время отсутствия артистки мошенница вынесла за 17 дней все, что Наталья Николаевна заработала за всю свою жизнь.

«Сиделка обчистила квартиру полностью», — рассказала Валентина Талызина.

Звезда отметила, что непорядочный персонал — это проблема многих пожилых артистов. Она отметила, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Однако, чем закончится история, пока неизвестно. Прежде новая домработница Фатеевой призналась, что, скорее всего, злоумышленницу не найдут, потому что она стерла отпечатки пальцев.

Гости телевизионного шоу между тем рассказали, что, если замечают за домработниками недобросовестность, то стараются их сразу же увольнять. Бари Алабасов признался, что у него часто пропадали из дома деньги, одежда и даже мебель. По словам артиста, его дом — это проходной двор, и он не успевает уследить за каждой вещью.

«Если человек ворует, как его можно держать», — заявил продюсер группы «НА-НА».

Однако с коллегой не согласен певец Александр Серов. Однажды артист простил домработницу, которая захотела украсть у него из сейфа 300 тысяч рублей. Помощник артиста, которому, кстати говоря, певец отдал двухэтажный особняк, поймал нарушительницу с помощью камер.

Серов рассказал, что ему пришлось отругать женщину и провести с ней воспитательные беседы. Она умоляла о прощении со слезами на глазах. Артист смог простить ее и даже разрешил ей остаться. Но вскоре домработница самостоятельно покинула дом.

Исполнитель считает, что персоналу надо давать второй шанс, необязательно всех наказывать. Например, певец не стал увольнять помощника Егора и взимать с него штраф за разбитую иномарку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серов выделил помощнику по хозяйству двухэтажный дом.