«Весьма неспокойное»: что имел в виду Путин, когда говорил об использовании ВМФ

Песков: Путин говорил об использовании ВМФ в региональных конфликтах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petty Officer 2nd Class Caitlin; 5-tv.ru

Министр обороны РФ доложил главе государства о ходе проведения внезапной проверки ТОФ. Что означала реакция президента на это?

Заявление Владимира Путина о вероятности использования флота на различных направлениях относятся к неспокойному окружению государства по многим течениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтами ситуациями, региональными конфликтами. Именно об этом шла речь», — заявил представитель Кремля.

Стоит отметить, что сегодня, 17 апреля, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу встретился с Путиным и доложил о ходе проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). Он отметил, что уже завтра, 18 апреля, Минобороны начнет заключительный этап — обработку ракетных ударов электронными пусками. Стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам потенциального врага в Тихом океане.

Президент отметил, что сейчас для ВС РФ в приоритете выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции по защите Донбасса, но при этом нельзя забывать о задачах развития флота, ведь их «никто не отменял». Также Путин допустил возможность использования российского флота в конфликтах на любых направлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внезапная проверка ТОФ РФ проходит на высоком уровне.