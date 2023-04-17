Тульские самовары и не только: в Москве пройдет грандиозная премия RU.TV

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Режиссером масштабного события стал Алексей Голубев. Он пообещал, что зрители увидят поражающее воображение зрелище.

Что же Россия значит для зрителей и артистов телеканала RU.TV? Одни говорят про глубочайшее озеро Байкал, другие — про первый полет Юрия Гагарина в космос, бесконечные поля и чистую русскую душу. А для многих Россия ассоциируется с музыкой.

В этом году Русская Музыкальная Премия пройдет 23 мая в «Крокус Сити Холле». Ее посетят русскоязычные исполнители, которые получат заслуженные награды за самые креативные клипы, песни и образы.

Цель мероприятия — поддержка творцов из музыкальной индустрии, а также развитие шоу-бизнеса, его вывод на более высокий, международный уровень. Организаторы отмечают, что в этом году эта миссия очень важна.

Музыка всегда была в генетике русских людей. Она объединяла как в тяжелые, так и в радостные времена. И сегодня российские артисты поддерживают свою аудиторию и помогают с оптимизмом смотреть в светлое будущее. Именно поэтому сцена будет напоминать стилизованную структуру молекулы ДНК.

Удивляют в этом году уникальные статуэтки премии. В качестве награды исполнители получат уменьшенные копии тульских самоваров, которыми в России пользовались испокон веков. Они отливаются на историческом заводе в Туле.

По ковровой дорожке цвета маджента пройдут самые популярные медийные личности. Но главной героиней вечера останется русская музыка. Режиссером масштабного события стал мастер шоу Алексей Голубев. Он пообещал, что зрители увидят поражающее воображение зрелище.

На сцену «Крокус Сити Холла» с музыкальными номерами выйдут: Григорий Лепс, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Николай Басков, Zivert, JONY, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Елена Север, Дима Билан, МОТ, Клава Кока, Люся Чеботина и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошла премия Brand Awards 2023.