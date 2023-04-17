Запутывала следы: Трепова после теракта нарезала круги Петербургу и сменила три машины

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Западные кураторы пытались тщательно спрятать свою подопечную, однако уже утром она была задержана.

После взрыва в кафе на Университетской набережной Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, обвиняемая Дарья Трепова прилагала все усилия, чтобы обвести вокруг пальца оперативников МВД РФ.

По информации 5-tv.ru, Дарья села в такси, как сообщалось ранее, заказанное ее кураторами и покинула место происшествия. После чего она некоторое время нарезала круги по городу. В попытке запутать уже разыскивавших ее оперативников она по пути к квартире на улице Федора Абрамова сменила три машины.

Кураторы активно пытались помощь своей подопечной. Известно, что у нее на руках был билет на самолет за границу, но Дарью предупредили — лететь не стоит, риск попасться в руки силовиков слишком высок.

Все усилия оказались тщетны. К утру правоохранители уже знали в какой подъезд зашла подозреваемая. После чего она была задержана.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, обвиняемая в подрыве кафе, где проходил вечер военкора Владлена Татарского, Дарья Трепова в настоящее время находится в Москве. Решением Басманного суда она арестована на два месяца до 2 июня.

К настоящему моменту следствие установило предполагаемого сообщника Треповой. В розыск объявлен Юрий Денисов, который приехал в Москву по заданию украинских спецслужб зимой этого года и собирал данные о Татарском. По версии следователей, именно он передал обвиняемой роковую статуэтку со взрывчаткой, после чего тут же покинул Россию, отправившись в Турцию через Армению.

В то же время под домашний арест отправлен Дмитрий Касинцев, который скрывал Дарью в своей квартире. Он проходит подозреваемым по обвинению в преступлении по статье «Несообщение о преступлении». Следствие полагает, что Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву, однако не только пустил ее к себе домой, но и не сообщил о ее местонахождении в правоохранительные органы.

Взрыв в петербургском кафе на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля. Военкор Владлен Татарский погиб на месте. Еще более 40 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них трое детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».