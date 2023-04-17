Никто не отменял: Путин указал на важность флота, несмотря на приоритет СВО

Путин назвал приоритетом СВО и попросил Шойгу не забывать про флот

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Уже завтра военнослужащие приступят к завершающему этапу внезапной проверки ТОФ.

Задачи развития российского флота должны также учитываться, несмотря на приоритет специальной военной операции для ВС РФ. Об этом заявил Владимир Путин в рамках встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. На ней министр ведомства доложил главе государства о ходе проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ).

По словам Шойгу, 18 апреля Минобороны приступит к последнему этапу — отработке ракетных ударов электронными пусками. Стратегические ракетоносцы условно ударят по корабельным группировкам потенциального врага в Тихом океане.

«На сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал», — объяснил Путин.

Президент попросил Шойгу не оставлять эту работу без внимания и заняться развитием подготовки подобных задач на других российских флотах.

По словам министра, во внезапных учениях участвовали свыше 25 тысяч российских военнослужащих, 167 кораблей, 12 подводных лодок и 89 самолетов и вертолетов ВС РФ. На данный момент идет второй этап проверки, в рамках которой участвующая в учениях группировка войск переходит в южную часть Охотского моря с выполнением боевых задач по маневрированию и вскрытию подводной обстановки. Помимо этого начались учения по противовоздушной обороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что такое полная степень боеготовности, объявленная для ТОФ.