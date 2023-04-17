Театр военных действий: как проходят внезапные учения ТОФ в Японском море

Десятки кораблей ВМФ России вошли в акваторию Японского моря в рамках учений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Военные отработают навыки в стрельбе, разминировании и изучении обстановки под водой.

Десятки кораблей и подводных лодок ВМФ России вошли в акваторию Японского моря. Маневры — часть внезапной проверки Тихоокеанского флота. В программе — стрельбы, разминирование и изучение подводной обстановки. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков наблюдает за учениями с борта фрегата «Маршал Шапошников».

Морской порт дождливого Владивостока постепенно теряется из вида. В воздухе туман, но море спокойное. На борту фрегата «Маршал Шапошников» проходим мимо ракетоносца «Варяг», держим курс в акваторию Японского моря.

Грозные фрегаты, могучие крейсеры и неуловимые стратегические ракетоносцы — вся мощь Тихоокеанского флота. Полтора десятка кораблей выстраиваются друг за другом. Важнейшая часть внезапной проверки ТОФ — боевой выход в море.

Акватория Японского моря сейчас напоминает, пусть и условный, но все же театр военных действий: подводные лодки, фрегаты, корветы, ракетоносцы, вверху кружат боевые вертолеты, которые контролируют обстановку с воздуха.

Посадить вертолет на палубу идущего в море корабля, даже большого, непросто. С высоты он совсем не кажется таким огромным. Летчики совершают облет акватории и прямо на глазах журналистов выполняют сложнейший маневр.

Боевой вертолет приземлился в открытом море на палубу военного корабля. Ветер такой силы, что людей рядом буквально сдувает.

Дальше начинается воздушная разведка. Вертолеты Ка-27 оборудованы специальными гидроакустическими системами, они позволяют обнаружить вражескую субмарину на глубине полкилометра.

Условный противник вычислен. С палубы фрегата «Маршал Шапошников» хорошо видно, как идущий перед нами «Адмирал Пантелеев» открывает огонь.

«Адмирал Пантелеев» выполнил так называемое бомбометание. Эти реактивные бомбы предназначены для уничтожения подводных лодок.

Впрочем, наш фрегат ведущий в корабельной ударной группе, поэтому следующее слово в этом ожесточенном морском бою за палубными пушками «Маршала Шапошникова». Сначала он дезориентирует противника, выпуская «ложные цели».

«Цель групповая воздушная. Дистанция — 120 километров», — командуют военные.

А уже после выстрелов накрывает врага всем имеющимся морским арсеналом. Залпы производят из всех орудий и систем. Противник условный, все остальное настоящее.

Массированный артобстрел с корабля ведется из 100-миллиметровых артиллерийских установок. Стрельба одновременно и по морским, и по воздушным целям.

Канонада не смолкает. К крупнокалиберным орудиям присоединяются скорострельные пушки.

Выполняют и «морское разминирование». Смертельно опасную ловушку врага — мину — уничтожают выстрелами с двух бортов.

Наконец в дело вступают бортовые зенитно-ракетные комплексы. Оставшиеся силы противника, казалось бы, далеко, но это их не спасет.

До цели больше 50 километров. Ракеты взмывают в воздух, чтобы гарантированно ее уничтожить.

«Отделение выполнило ракетную стрельбу из ЗРК „Кинжал“. Все подготовлены, все специалисты, поэтому выполнить такое учение не составляет никакого труда», — рассказал командир отделения зенитно-ракетной батареи фрегата «Маршал Шапошников» Иван Аксенов.

Военные корабли возвращаются в порт, палубные вертолеты берут курс на военный аэродром. Небольшая передышка и снова в боевой рейд, к берегам теперь уже Охотского моря.