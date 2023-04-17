«Не хватает его»: как Ольга Бузова относится к новой жене отца

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Не так давно Игорь Бузов связал свою жизнь с новой женщиной. Как на это отреагировала Ольга, став падчерицей?

Родители Ольги Бузовой уже давно в разводе. При этом у артистки теплые отношения как с матерью, так и с отцом. Она часто их навещает и дарит им дорогие подарки. Между тем недавно отец Бузовой Игорь женился, но долгое время не афишировал свои отношения.

Несмотря на это, Ольга не скрывает, с какой нежностью и обожанием относится к родителю. Несколько лет назад артистка посвятила трогательную речь отцу во время съемок нового шоу.

Родители сохранили замечательные взаимоотношения. Как-то звезда рассказывала, что на все ее спектакли, выступления и концерты они всегда приходят вместе. Несмотря на то, что с матерью у нее более близкие отношения, она очень скучает по отцу.

«У папы немножко другая жизнь, но, конечно, мне его не хватает. Не хватает отца… Мы с Аней росли в потрясающей семье, родители делали все для того, чтобы мы были счастливы», — поделилась она со слезами.

Телеведущая приняла новую пассию отца. Ее зовут Людмила. Как-то Ольга даже благодарила избранницу за любовь к папе и называла «прекрасной женщиной». Супруга отца Бузовой также положительно говорит о его дочери. На днях женщина впервые посетила телевизионное шоу, на котором отметила доброту и щедрость падчерицы.

«На Новый год она организовала нам прекрасный праздник в хорошем ресторане», — рассказала Людмила в программе.

Также в день рождения любимой женщины отца Бузова подарила им совместный отдых. Супруги в свою очередь отвечают взаимностью. Они каждый раз с нетерпением ждут Ольгу в гости, готовят угощения. Однако между ними есть маленькое недопонимание — артистка отказывается оставлять с ними свою собаку. Звезда считает, что родственники раскормили ее.

Отец Бузовой активно поддерживает дочь в социальных сетях и на телевидении. Он гордится ею и считает, что в своей жизни Ольга добилась большого успеха.

«От Иры, мамы, у нее, наверное, жесткость и целеустремленность, а от меня доброта», — рассказывал он.

Бузов вспомнил, что как-то в детстве Ольга без разрешения родителей устроилась работать моделью. Он отмечал, что у нее всегда была тяга к светской жизни при свете софит. А отец все время был рядом и поддерживал девочку. Игорь Дмитриевич стал первым из родителей, кто появился в проекте «Дом-2».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце.