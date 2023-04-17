«Вражьи морды»: почему певица Валерия подала в суд на власти Латвии

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитость не собирается приезжать в прибалтийскую страну, однако один нюанс не отпускает ее уже около восьми лет.

Певица Валерия не понимает, по какому принципу латвийское правительство выбирает российских артистов для включения в список персон нон-грата. Чтобы добиться правды, вокалистка подала в суд на власти Латвии.

«Мы подавали в суд, чтобы восстановить справедливость. <…> Честно говоря, не поняла, почему именно мне запретили въезд в Латвию в 2014-м. Это была реакция на что? Я была не единственной артисткой, кто поддержал вхождение Крыма в состав России», — заявила исполнительница в беседе с изданием aif.ru.

В том числе Валерия не понимает, как персонами нон-грата в Латвии оказались ее коллеги по цеху Иосиф Кобзон и Олег Газманов. По мнению звезды, если Рига хотела выразить свой протест таким образом, то могла бы запретить въезд на свою территорию всем участникам конкурса, который тогда проводили россияне в Юрмале, ведь целый состав также мог показаться Латвии недружественным.

«Вы все вражьи морды, вам сюда нельзя. Да, я была доверенным лицом Путина, а Газманов не был, Кобзон тоже, хотя и был депутатом», — заявила знаменитость.

В том числе Валерия отметила, что некоторые ее коллеги имеют куда больше причин для запрета на въезд в Латвию. Кто именно отличился, певица говорить не стала.

При этом артистка призналась, что сам факт невозможности оказаться в прибалтийской стране не пугает ее. Концерты там звезда проводила не чаще, чем раз в пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин назвал себя и Валерию «рабами на галерах».