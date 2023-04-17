«Это чудовищно»: Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью

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Если во время пандемии можно было получить визу, то сейчас прав у актера на пересечение границ нет.

Наследница 64-летнего Александра Балуева живет вдали от отца. Российский актер тяжело переживает то, что его 19-летняя дочь живет в Польше, он хотел бы проводить с Марией больше времени.

Его расстраивает то, что они не могут встретиться. Сначала было трудно из-за пандемии коронавируса, теперь обстоятельства стали еще хуже. Во время ковидных ограничений актер мог получить хотя бы визу, а сейчас у него нет прав на пересечение границ.

«Это чудовищно — не иметь возможности повидаться, пообщаться с самым родным человеком», — пожаловался актер кино и театра в интервью «Каравану историй».

У Балуева есть надежда, что вскоре он вновь сможет увидеть Машу, а пока они вынуждены общаться через мессенджеры.

«А раньше было счастье — я мог увидеть ее в любое время: садился в самолет и через пару часов был в Варшаве. Надеюсь, когда–нибудь это станет возможным», — поделился актер.

Также Александр Николаевич рассказал, что его дочь сняла курсовой минутный фильм под названием «Расставание». Он считает, что в ее возрасте он бы так снять не смог. Актер отметил, что успехи дочери радуют его больше своих. Правда, режиссером она не хочет быть. Ей ближе актерское мастерство. К такому желанию дочери Балуев относится неоднозначно. Из-за того, что считает, что это тяжелая и сложная профессия для женщины. Однако сам Балуев не создает препятствий ее начинаниям.

«Она выслушала… И пошла своей дорогой. Это нормально. Конечно, я очень хочу, чтобы у нее в жизни все сложилось, переживаю за нее. Потому что люблю свою дочь безгранично», — рассказал актер.

Мария-Анна — единственная дочь актера, родилась в браке с Марией Урбановской. На тот момент актеру было 45. Когда малышке было десять лет, семья распалась и мама увезла девочку в Польшу. Причина развода — неизвестна. Однако бывшие супруги поддерживают приятельские отношения. Дочь пошла по стопам отца и видит себя в творческой специальности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Балуев появился на публике после слухов о болезни.