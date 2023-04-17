Усталость и напряжение: как вовремя определить самую частую болезнь глаз

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Многие недуги не так страшны, если узнать о них в самом начале.

Катаракта — одно из часто встречающихся глазных заболеваний. Она может появиться из-за травмы или передаться по наследству. При этом важно вовремя заметить прогрессирующий недуг и начать бороться с ним. Как быстро распознать болезнь и что делать при ее появлении, рассказала главный врач офтальмологической клиники, кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина.

Она отметила, что самой распространенной катарактой является возрастная (сенильная. — Прим. ред.). Болезнь появляется у многих людей пожилого возраста, в зону риска попадают те, кому за 50.

«В более юном возрасте глаз фокусируется одинаково хорошо, как на близких предметах, так и на дальних. Это обусловлено хорошей эластичностью хрусталика. Однако со временем эластичность снижается, хрусталик теряет влагу, уплотняется, а затем мутнеет. Это состояние и называется катарактой», — сообщила специалист в беседе с изданием «Страсти».

Если человек вовремя заметил катаракту, то побороть недуг будет легче. Симптомами болезни является помутнение зрения, когда картинка размывается и перед глазами возникает ощущение накрытой пелены. Еще пациент видит точки и так называемые круги, цвета теряют яркость, а в сумерках почти ничего не видно. Часто люди нуждаются в более ярком источнике света при чтении или рукоделии. Сильно теряется фокусировка, приходится внимательнее всматриваться в людей. Шрифты и картинка в телевизоре хуже распознаются.

По словам Фадейкиной, на первых стадиях трудно заметить катаракту. Болезнь медленно развивается, в начале симптомы очень слабы. Люди списывают их на усталость или перенапряжение, а уже через несколько лет оказываются на серьезном этапе патологии. При этом помутнение может происходить с краев глаза, а главная оптическая зона остается нормальной, поэтому пациент не знает о недуге.

Вылечить катаракту можно лишь хирургическим путем. Врач делает микропроколы посредством ультразвука и удаляет помутневший хрусталик, ставя на его место искусственную интраокулярную прозрачную линзу. Остальные методы борьбы с заболеванием приносят мало эффекта, по мнению Фадейкиной.

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