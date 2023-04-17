«Семью кормить надо»: Пореченков рассказал об отношении к актерской деятельности

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Актер воспринимает съемки как работу. Искусство, по его мнению — это разговор с Создателем, а творчество — общение в «горизонтальной плоскости».

Российский актер Михаил Пореченков постоянно работает и не позволяет себе лишнего отпуска. Только в прошлом году у артиста было не меньше 200 съемочных дней, а вместе с ними и театральные спектакли. Сам знаменитость готов с головой погрузиться в работу, но его мама — Галина Георгиевна — сильно беспокоится и просит сына побольше отдыхать.

Наставления матери для Пореченкова не пустой звук, однако главным советчиком для актера является супруга Ольга. В интервью aif.ru он отметил, что избранница очень любит мужчину и заботится о нем. Михаил Евгеньевич также относится к жене, пара познакомилась еще в 1999 году.

«А еще мой советчик — это супруга Ольга, которая очень трепетно относится ко мне, как и я к ней. Мама вот недавно сказала, что нельзя так много работать», — заявил артист.

По мнению знаменитости, знакомство с любимой разделило его жизнь на «до» и «после». Пореченков уверен, что Ольга — идеальная и великая женщина. Благодаря супруге актер старается много и качественно работать, ведь у него есть любимая семья и клятвенные обязательства. При этом Михаил Евгеньевич воспринимает съемки как работу. Искусство, по его мнению — это разговор с Создателем, а творчество — общение в «горизонтальной плоскости». По этой причине артист может сняться и не в самых популярных картинах.

«Если ждать только искусства, то потеряешь навык. И опять же — семью кормить надо. У меня пятеро детей», — объяснил мужчина.

К слову, у актера три сына и две дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пореченков призвал артистов высказать позицию по СВО.