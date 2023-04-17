Захарова назвала Украину «антироссийским инструментарием» для Польши

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По мнению дипломата, Варшава будет вести диалог с Киевом до тех пор, пока ей будет это выгодно.

Польша поддерживает общение с Украиной только до тех пор, пока нуждается в ней как в инструменте для борьбы с Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, иначе невозможно трактовать слова министра развития и технологии Польши Вальдемара Буды о том, что запрет на импорт украинского зерна в страну касается и транзита пшеницы в третьи страны.

«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать», — написала Захарова.

По дипломата, заявления Буды наглядно демонстрируют, какой на самом деле является поддержка со стороны Запада. Забота о нуждающихся в продовольствии, о голодающих жителях более развивающихся стран реальна только на словах, по факту — отсутствует.

Прежде стало известно, что Польша и Венгрия ввели запрет на импорт украинского зерна. Варшава объяснила свои действия временными мерами по защите рынка. Двумя днями ранее во время заседания польского правительства министр сельского хозяйства Роберт Телюс заявил о трудностях аграриев из-за поступающей в страну украинской продукции.

Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский также прокомментировал ситуацию и отметил, что страна находится на пороге сельскохозяйственного кризиса, Варшава, хоть она и поддерживает киевский режим, будет действовать в интересах своих аграриев.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ заявили об отказе от продления «зерновой сделки» без соблюдения ряда условий.