В США вечеринка подростков закончилась стрельбой, есть погибшие

Фото, видео: Reuters / CHENEY ORR; 5-tv.ru

В настоящее время следствие выясняет, из-за чего вспыхнул конфликт.

По меньшей мере четыре человека погибли и более 20-ти получили пулевые ранения в американском штате Алабама. Беспорядочную стрельбу открыли участники подростковой вечеринки, на которой отмечали день рождения.

Полиция пока не раскрывает имена и возраст подозреваемых в стрельбе. Следствие выясняет, из-за чего вспыхнул конфликт. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

По статистике, в последние десять лет в США стреляют каждый день. Правозащитники подсчитали: с начала года произошли более 160 массовых расстрелов, погибли более 200 и ранены свыше 600 человек.