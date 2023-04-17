В России могут ограничить торговые наценки на мороженую рыбу

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Надбавку предлагается снизить на 30% на горбушу, сельдь, минтай, иваси и сардину.

В России может подешеветь мороженая рыба. Как выяснили «Известия», Росрыболовство выступило с предложением на 30% ограничить торговые наценки на некоторые виды продукции. В их числе: горбуша, сельдь, иваси, минтай и сардина.

По данным Рыбного союза, наценка на рыбу в России сейчас составляет от 40 до 60%. Чаще всего стоимость завышают в рознице. Там доплата порой увеличивается на 50%. Предлагаемое ограничение направлено в первую очередь для возможности уравнять цены на замороженную рыбу с ценами на мясо.

Представители отрасли признают, что минимальное изменение в сторону повышения стоимости сразу же приводит к падению потребительского интереса и снижению объемов продаж. Тем не менее вопрос госрегулирования цен требует взвешенного подхода, уверены в Рыбном союзе.