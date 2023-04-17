Затопило всю улицу: последствия прорыва трубы с кипятком ликвидируют в центре Петербурга

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

В 2016 году в городе произошло два подобных случая. И практически в том же месте.

Поврежденный участок трубы на 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге заменят. Эта часть инфраструктуры стала причиной фонтана из кипятка, который бил с такой силой прямо в окна жильцов, что одному из них пришлось спасаться, выпрыгивая на улицу со второго этажа. Одним из первых к месту прорыва приехал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

«В 17:10 поступил сигнал на пульт дежурного, в самое краткое время здесь, на 5-й Советской улице, оказались все профильные службы — коммунальщики, спасатели, полиция, скорая помощь. Фонтан, высотой в несколько метров, бил прямо в окна второго этажа этого исторического здания», — рассказывает журналист.

«Полметра было воды, это на первом этаже. Этажи последующие были очень сильно затоплены», — рассказал местный житель Сергей Николаев.

Работает здесь под десяток единиц спецтехники и несколько десятков человек. Конечно, на первом месте — безопасность и люди. Больше всего не повезло тем, кто живет в зоне этого затопления. Их практически на руках через эту реку кипятка спасатели переносили к собственным домам, квартирам.

В зоне затопления оказалось несколько автомобилей. Те, кто здесь живут, — подобной аварии не помнят уже с полувека.

В 2016 году в Петербурге произошли две крупные аварии. Практически на этом же месте. Одна зимой, одна летом. Фантаны уже били из-под асфальта. Тогда их, видимо, залатали. Прошло семь лет и — воз и ныне там.

«В нашем дворе, если в эту арочку зайти, было в прошлом или позапрошлом году море. У нас не уходила вода, люки были забиты. Чтобы выйти на работу, я в выходные черпала воду ведрами», — рассказывает местная жительница Екатерина Сорокина.

С момента аварии эта часть исторического центра города полностью перекрыта. Пришлось немного изменить схему маршрутов общественного транспорта, автомобили сюда не пускают, стараются не пускать и пешеходов.

За весенний сезон в Петербурге, буквально пару недель назад, автомобиль с пассажирами чуть не утонул в кипятке. Ценой собственного здоровья спасатель вытащил их оттуда.

«Здесь коммунальщики решили заменить прохудившийся участок. Когда будет полноценный ремонт в историческом центре Петербурга — пока не уточняется», — сказал журналист.