«С каждым месяцем все труднее»: актриса Анастасия Уколова в шоке от материнства

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда сериала «СашаТаня» призналась, что ее жизнь перевернулась с ног на голову — приходится буквально заново учиться каждому шагу вместе с малышом.

Актриса Анастасия Уколова, известная публике по сериалу «СашаТаня», отпраздновала седьмой месяц материнства. Своему сыну Гоше она подарила маленький торт, а поклонникам же пожаловалась на трудности. На усталость, не соответсвующую ожиданиям реальность, постоянный стресс и недосып. По словам звезды, все оказалось намного труднее, чем она представляла, и с каждым днем тревог становится только больше. Привычная жизнь изменилась на 100%, всему приходится учиться заново.

«Пока что самый сложный период был с шести до семи месяцев, и это у нас еще нет зубов. За ним не углядеть, везде лезет, ни на минуту не отойти, все время на ручки, хнычем, что-то просим. Есть опять то хотим, то не хотим, в машине ругается. Отвернулся на минутку, он уже откуда-то падает. Короче, я в шоке. Материнство с каждым месяцем мне кажется все труднее и труднее», — цитирует Уколову Газета.ру.

По словам актрисы, к 28 годам она сформировала определенные привычки, образ жизни, в котором чувствовала себя комфортно. И все это было перечеркнуто в один день. Усталость от ранних подъемов лишь накапливается, при этом время на отдых взять просто негде. Кроме того, молодой маме хотелось бы уже отказаться от естественного вскармливания, но разлучаться, терять моменты близости с ребенком тяжело.

«С каждым месяцем только приходит осознание, что это новая жизнь, и надо всему заново учиться, и это все оказалось трудно», — пишет актриса.

Несмотря на сомнения, страхи, мечты об отдыхе и покое, знакомые, пожалуй, каждой маме, Уколова не перестает радоваться успехам Гоши. Каждый его новый навык откликается в сердце и восхищает. Еще вчера артистка катала по парку коляску со спящим младенцем — сегодня он уже изучает мир, ползая на четвереньках и пытаясь встать у опоры.

Анастасия Уколова родила сына в сентябре прошлого года, но в течение месяца хранила тайну — хотела провести это время в кругу семьи без лишнего внимания. Мальчика на самом деле зовут Егор, дома его ласково называют Гошей. Имя папы малыша актриса также не афиширует, мужчина не фигурирует в блоге звезды, всегда оставаясь за кадром.

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