Президент Эквадора Гильермо Ласос попал в больницу
Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP
Политик почувствовал недомогание еще накануне.
Президент Эквадора Гильермо Ласос попал в больницу. Его госпитализировали с недомоганием на фоне инфекции мочевыводящих путей.
«Вчера, после того как он дал интервью международному изданию, у него поднялась температура и развилось недомогание, в связи с чем он был переведен в военный госпиталь в Кито», — говорится в сообщении, опубликованном на странице президентского секретариата коммуникаций в Twitter.
В связи с состоянием здоровья главы Эквадора запланированные заседания совета безопасности будут отложены.
Президенту Эквадора 67 лет. В марте он перенес коронавирусную инфекцию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции в тяжелом состоянии госпитализировали политика Жан-Мари Ле Пена