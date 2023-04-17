Семейный праздник: как отметили Пасху российские звезды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / vika.tsyganova; 5-tv.ru

Знаменитости поделились фото- и видеоотчетами душевных застолий в честь Воскресения Христова.

Как и многие россияне, звезды отечественного шоу-бизнеса отмечают главный православный праздник — Пасху. День, когда, согласно библейской истории, воскрес Иисус Христос. Это событие принято праздновать в семейном кругу. Завершился Великий пост, ограничения сняты, можно подкрепить радость богатым и сытным столом, вином и песнопениями. Что и сделала, в частности, исполнительница Вика Цыганова.

Артистка опубликовала фото и видео из своего загородного дома, где собрались самые близкие. Все вместе готовили на огне на веранде, после чего собирали роскошный стол внутри. Певица угощала гостей икрой, морскими ежами, экзотическими фруктами и спелыми ягодами. Цыганова побывала и в храме, где освятила куличи.

«Дорогие, пусть ваши ноги идут дорогой Господа. Пусть ваши руки обнимают распятого Христа. Пусть ваши глаза смотрят с ним в одну сторону, видят нужны и радость. Пусть ваши уши слышат его заповеди, пусть ваше сердце будет пламенным, верным и в нем живет Господь. Пусть ваш разум разумеет истину и свет!» — обратилась она к подписчикам.

Вика Циганова удивляла гостей экзотическим меню. Фото: Instagram* / vika.tsyganova

Телеведущая Тина Канделаки отправилась на пасхальную службу с сыном Леонтием Кондрахиным. Дома она приготовила изысканный обед, украсив его блюдом с разноцветными яйцами, посудой с росписью, живыми цветами и фигурками кроликов. Поклонницы селебрити не устояли и в очередной раз указали, в какого красивого мужчину превратился ее мальчик.

Тина Канделаки провела время с наследником Леонтием Кондрахиным. Фото: Instagram* / tina_kandelaki

Актриса Кристина Асмус поделилась фотографией дочери Анастасии от Гарика Харламова за пасхальным обедом. На столе в доме актрисы красовались все обязательные атрибуты — творожная пасха, куличи, украшенные веточками вербы, покрытые золотом яйца и милые печенья в виде ангелов.

«Самый чистый и особенный день. Христос Воскресе! Пусть в ваших домах и сердцах царит только любовь, взаимоуважение и радость», — пожелала Асмус.

Как известно, Пасха становится красивым завершением Великого поста — в течение 40 дней до Воскресения христова в православном мире принято воздерживаться от животной (скоромной) пищи, проводить дни в молитвах, каяться и отдавать дань испытаниям, которые прошел Божий сын.

Вне зависимости от религиозных аспектов после такого долгого ограничения в диете пышные пасхальные обеды могут привести к нежелательным последствиям для здоровья. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выходить из поста.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.