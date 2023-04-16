Билан поделился печальными новостями о своем питомце: «У него ВИЧ»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram* / bilanofficial; 5-tv.ru

Певец считает свалившееся на него испытание кармическим уроком.

Певец Дима Билан рассказал о тяжелой болезни своего домашнего питомца — черного кота Соломона. Три года назад животное прибилось к музыканту и покорило его сердце. Тогда Билан отнес четвероногого друга на осмотр к ветеринару и вскоре узнал его серьезный диагноз — вирусный иммунодефицит кошек (ВИК). С тех пор исполнитель делает все для поддержки здоровья Соломона.

«У него ВИЧ. Да, кошачий ВИЧ. Но я вас прошу, не нарезайте. Он не общается с себе подобными», — заявил он.

Певец и его питомец прошли немало испытаний, это были исследования, лечебные процедуры, операции и новые диагнозы. Коту удалили зубы, так как были сильно воспалены десны, и это причиняло боль. У кота также обнаружили сахарный диабет, периодически обостряется ВИК. Несчастному Соломону проводили переливание крови. Потом ему потребовались реабилитация и поддерживающее лечение дома.

«Теперь ест только влажный корм, креветки, крабов. Периодически уговаривать приходится с рук!.. Держусь и теперь не даю даже кусочек человеческой еды, а то опять начнется несварение! В общем, забот много с Соломоном. Но и радости тоже немало», — делился Билан в соцсетях.

Как рассказал артист в передаче на одном из федеральных каналов, его кот живет в собственном особняке с белоснежной постелью, с его портретами на стенах. Еду лучшего качества хозяин заказывает пушистому пациенту. Так, например, камчатских крабов он измельчает в блендере, поскольку Соломон не способен жевать. Все эти трудности, полагает исполнитель, могут быть его кармическим уроком.

«Дорого, но, может быть, я отрабатываю какую-то свою ошибку в жизни. Я так это воспринимаю», — сказал певец.

Дима Билан с большой любовью относится к питомцу, несмотря на плотный график, он делает все возможное, чтобы облегчить его состояние. За это Соломон очень благодарен. По словам артиста, кот сидит у него на коленях и всегда внимательно его выслушивает. И подбадривает, как может, спокойным мурчанием.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько денег вложила в раскрутку Димы Билана.

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