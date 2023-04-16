Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

По словам певицы, выглядеть красивой и ухоженной — это ее работа.

Певица Диана Гурцкая призналась, что прекрасно относится к косметическим процедурам и сама делает многие из них с удовольствием. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023».

«Отношусь (к косметическим процедурам. — Прим. ред.) прекрасно, потому что понимаю, что мы — дамы, девушки, женщины — должны выглядеть красиво. Вообще все должны выглядеть красиво, в этом и заключается счастье», — заявила певица

По словам Гурцкой, она не обращалась к услугам пластических хирургов для изменения внешности, но «все впереди, почему бы и нет». В то же время к «разным спа-процедурам, масочкам, кремам» артистка обязательно и с удовольствием прибегает.

«Я должна выглядеть красиво, потому что у меня есть мои зрители, моя сцена. Иначе нам нельзя», — подчеркнула звезда.

Гурцкая призналась, что косметические процедуры повышают ей настроение и вселяют уверенность в себе.

Четвертый Международный научно-образовательный форум с онлайн-трансляцией «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023» состоялся в Цифровом деловом пространстве. Мероприятие собрало сотни ведущих специалистов отрасли, а гостями форума стали многие российские звезды кино и шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и зачем певец Дмитрий Колдун намерен обратиться к услугам пластических хирургов.