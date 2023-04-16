Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС;kremlin.ru; 5-tv.ru

Китайский чиновник прибыл в Москву с трехдневным визитом.

Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Известно, что китайский чиновник прибыл в столицу России с трехдневным визитом в рамках первой зарубежной поездки после назначения на должность. Среди планов - переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Среди тем обсуждения, о которых заявляли в российском оборонном ведомстве - двустороннее взаимодействие и актуальные вопросы, как глобальной, так и региональной безопасности.