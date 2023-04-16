Охота на охоту: как в Ленобласти борются с браконьерством

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С марта устанавливать правила и регулировать охоту на определенные виды дичи могут губернаторы регионов.

С 1 марта в охотничьем законодательстве появились изменения. Теперь устанавливать правила, регулировать охоту на определенные виды дичи будут губернаторы регионов. Выделять лимит смогут и сами охотничьи угодья, теперь у них тоже больше прав. Какие нововведения уже появились в Ленинградской области и что только планируют сделать, выяснял корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Над полями охотничьих угодий кружит стая уток — прилетела на вечернюю кормежку. В этих болотистых лесах Всеволожского района пропитания для птицы достаточно, и выстрелы пока не звучат. В сопровождении егеря Дмитрия отправляемся осматривать хозяйство.

«Прямо на проселочной дороге осиный помет — причем зимний. Как нам объяснил егерь, это помет самца. Чуть дальше по дороге — следы лосенка и его мамы лосихи. В последние годы поголовье лосей во Всеволожском районе значительно увеличилось», — рассказывает журналист.

Живности здесь хватает. Если глаз наметан — следы отыскать несложно.

«Утка, гусь. Зимой в сезон добывается лось, кабан. По птице — нет, по птице стало меньше. Что боровая дичь — ее очень мало осталось, рябчика практически нет, тетерева, глухаря. Но это с хищником связано», — рассказывает егерь.

Охотничьи угодья в Ленинградской области традиционно делятся на южную и северную зону. Весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в этом году стартует с 15 апреля на юге и с 22-го — на севере.

«Это связано с тем, чтобы охота проводилась более успешно и охотники смогли большее время поохотится, осуществить добычу, и чтобы это было безопасно с биологической точки зрения. Необходимо соблюдать нормы дневной добычи: вальдшнепа — по пять, гуся — два, селезня утки — по три», — рассказывает начальник отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Марина Паламодова.

С 1 марта в охотничьем законодательстве появились изменения. Так, губернаторам регионов дали больше прав на регулирование охоты на определенные виды дичи. Так же и сами охотничьи угодья самостоятельно будут выделять лимит.

«Регулировать, конечно, в одном хозяйстве больше лицензий выпишут, в другом меньше — нужно всегда регулировать численность», — говорит старший егерь Дмитрий.

Есть у глав регионов и право полностью запретить охоту на дичь и медведя, например, в пожароопасный период.

«Губернатор же запрещает, когда стоит жара — запрет в лес, так же и охотникам говорили, что нельзя охоту — это тоже правильно, костры то разводят», — говорит егерь.

Нововведения коснулись и правил так называемого добора дичи.

«Бывает подранок — не битая, она пролетает, пробегает. Добирать можно по нововведению: утку — 300 метров, гусь — 500 метров», — рассказывает егерь.

«То есть это расстояние означает, что подранок может еще выжить, если так далеко отошел?» — спрашивает журналист.

«Да, чтобы не испортить птицу», — отвечает егерь.

И это, с точки зрения самих охотников, очень полезное изменение. Поможет не попасть в списки нарушителей.

«Если рядом находился инспектор и ты выходишь из укрытия — ты уже охоту осуществляешь не из укрытия. Ты вне укрытия, следовательно, ты нарушитель и тебе вменяют ходовую охоту, которая запрещена — на тетерева, селезня, на гуся», — говорит юрист Александр Ващенко.

«О том, что в этих лесах активно ведется охота красноречиво говорят стреляные гильзы на земле. Картечь, 8,5 миллиметров. Будем надеяться, что законная, а не браконьерская», — рассказывает журналист.

Но браконьеры в лесах Ленобласти все-таки встречаются. И с каждым годом становятся все более технически оснащенными.

«Ловят, зимой полегче — по следам, по чернотропу — труднее. Сейчас на что только не идут, сейчас все приборы — и глушители и тепловизоры, и гляделки тепловизиционные», — рассказывает егерь.

Именно поэтому надзор за правилами охоты в этом году так же был усилен.

«Наши инспектора получили возможность осуществлять такой вид надзора как постоянный рейд. Это постоянное нахождение наших инспекторов на территории охотничьих угодий, проверки правильности способов и сроков осуществления охоты осуществляется на всей территории Ленобласти, в каждом районе есть свой гос охот инспектор», — рассказывает Паламодова.

В помощь инспекторам — новая техника. К примеру, болотоходы с широкими колесами. Скорость, проходимость и запас хода позволят появиться в любой точке охотничьих угодий и остановить браконьеров.