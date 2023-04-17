За ними будущее: как в России готовят операторов и разработчиков беспилотников

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БПЛА применяются в различных отраслях. Например, уже сегодня с их помощью удобряют посевы и даже лечат диких животных от бешенства.

Уже через шесть лет Россию может накрыть дефицит квалифицированных работников беспилотных аппаратов. Это и те, кто будет управлять коптерами, и те, кто будет следить за полетами. Заказать доставку, отправить груз и встретить посылку от бабушки, специалисты уверены, все эти задачи будут выполнять именно БПЛА. Корреспондент «Известий» Василий Михеев узнал, за кем наше беспилотное будущее.

В пилоты настоящих, больших самолетов, Ярослава не взяли бы по здоровью. А вот взмывать ввысь, управляя дроном — пожалуйста. Пошел учиться в профильный Самарский техникум. И, говорит, не прогадал. В стране сейчас таких специалистов с руками отрывают. Любых, даже самоучек. А уж дипломированный сотрудник — на вес золота!

«Сейчас уже места рабочие появляются. Я думаю в будущем будет только лучше», — рассказывает студент четвертого курса Самарского техникума авиационно-промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова Ярослав Ишаев.

Уже к лету Ярослав официально станет оператором наземных станций управления беспилотной авиации — вот так по-научному звучит народное — коптерщик.

«В течение года наши студенты изучают теорию, характеристики и все остальное и последний год, четвертый курс — ребята уже практикуются в плане оттачивания мастерства», — рассказывает преподаватель образовательного учреждения Николай Самоснов.

Ежегодно в Поволжье сейчас выпускают порядка 100-150 пилотов. В Минтрансе считают — мало. И пророчат к 2030 году дефицит в миллион таких специалистов. При том, что пока вообще не понятно где на оператора беспилотного дрона учат хорошо, а где плохо.

«Оценить насколько обучение было соответствовать требованиям рынка и документам- профстандартам — это отдельная задача. Мы создаем центр оценики квалификаций и этот центр будет выдавать свидетельства государственного образца», — рассказывает член комиссии по эксплуатации беспилотных авиационных систем, совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта министерства транспорта РФ Александр Ермолин.

Уже сейчас беспилотниками удобряют посевы и даже лечат диких животных от бешенства — разбрасывая специальную вакцину над чащей. Фото и видеосъемка с высоты птичьего полета стала уже стандартом, которым никого не удивишь. Военные разработки — отдельная и стремительно развивающаяся отрасль дроностроительства. Профессиональное сообщество в ожидании глобального прорыва в области полетов без пилотов.

«Следующим триггером в развитии рынка безпилотия безусловно будет доставка. У нас большая протяженность страны…есть удаленные уголки, куда доставить груз, посылку, социально значимые вещи можно только по воздуху», — рассказывает основатель компании, обслуживающей летающие дроны Никита Данилов.

В России сейчас больше 70 компаний производящих почти 300 уникальных моделей воздушных дронов.

«Груз загружаем внутрь, он взлетает на электрических двигателях, как коптер, как вертолет, зависает. У него разгоняется маршевый винт, он начинает разгоняться», — рассказывает генеральный директор компании по производству промышленных дронов Сергей Гусев.

И летит так 600 километров с грузом в 130 килограммов. Этот аппарат — симбиоз квадрокоптера и самолета. Взлетает с места, летит далеко. Как только поступит в широкую серию — изменит процесс доставки кардинально. В компании разрабатывают целые логистические цепочки, используя несколько видов надземных аппаратов.

«Это грузовой квадрокоптер с полезной нагрузкой до 12 килограмм, которая вот ставится в виде ящика вот сюда в центр К примеру, он может приземлиться у кого-то в огороде, сбросить коробочку и улететь», — рассказывает Сергей Дронов.

Свой вклад в будущее летучих машин делают и студенты Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Петербурга. Сначала для конкурса в Жуковском всего за месяц построили аппарат, который мог пролететь 20 километров за 15 минут. Вторая версия, уже коммерческая, почти в два раза быстрее прототипа.

«Данные аппараты могут выполнять поисково-спасательные операции, могут доставлять грузы, вести аэро-фото съемку дистанционное зондирование земли, заниматься мониторингом протяженных объектов», — рассказывает студент вуза Всеволод Шокальский.

В инженерной школе ГУАП последние четыре года подобные машины силами студентов разрабатывали постоянно. Сейчас вуз проектирование, пилотирование и обслуживание небесных дронов преподает студентам как одну из компетенций. Но с 2024 года собирается вводить целую образовательную программу для таких специалистов.

«Это будут инженеры-проектировщики. Естественно, это будет и проектирование и конструирование и, соответственно, не только проектирование и конструирование, но это и система управления, разработка систем управления летательным аппаратом», — рассказывает заместитель директора инженерной школы ГУАП Яна Швец.

«Чтобы научиться управлять вот таким небольшим беспилотником, достаточно день-два. Главное — не перепутать верх с низом и помнить о препятствиях. Выпускники же четырех летней новой образовательной программы будут не просто уметь летать — смогут посадить, смогут разобрать, смогут обслужить и вообще будут знать до винтика практически любой беспилотник на планете», — рассказывает журналист.

Бакалавры направления «Беспилотные транспортные системы» будут не просто руками и глазами небесных помощников будущего. Именно им предстоит увеличивать скорость этих машин, уменьшать вес и совершенствовать другие технические характеристики аппаратов.