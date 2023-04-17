На Ставрополье открыли мемориал памяти бойцам контрразведки «Смерш»

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Монумент в форме православной часовни выполнен из натурального мрамора, его высота почти семь метров.

В Михайловске на Ставрополье открыли памятник, посвященный 80-летию легендарного «Смерша». Это уже 16-й подобный мемориал. Такие часовые памяти планируют открыть в каждом регионе нашей страны. О тех, кто сражался за свою страну и тех, кто теперь охраняет героический подвиг от забвения, рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Памятник накрыт парашютной тканью. Рядом стоят часовые с карабинами. У пришедших в руках алые гвоздики и розы. Ровно в полдень в Михайловске началась торжественная церемония открытия нового мемориала защитникам Отечества.

Монумент в форме православной часовни выполнен из натурального мрамора, его высота почти семь метров. Памятник посвящен всем погибшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла.

Это уже 16-й мемориал благотворительного проекта «Молчаливое эхо войны». Памятники устанавливают по инициативе ветеранов контрразведки, действующих сотрудников ФСБ.

«Когда-то мой отец, фронтовик говорил мне — тебе повезло, тебе не придется воевать. Я еще не встречал своих коллег, которые после войны не воевали, и сегодня воюют. Вечная память ушедшим, почет и слава тем, кто сегодня защищает нашу страну», — сказал на церемонии отрытия памятника генерал-полковник Валентин Соболев, занимавший до 1999 года должность первого заместителя директора ФСБ РФ.

Мемориал в Михайловске посвящен и 80-летию легендарного управления советской военной контрразведки «Смерш». Это аббревиатура от лозунга «Смерть шпионам».

«Военная контрразведка это иммунная система вооруженных сил. И во время войны и в мирное время. Контрразведка защищает армию от удара в спину. Это же самое происходит и сегодня», — рассказывает генерал-полковник, занимавший в 2000-2015-х годах должность руководителя военной контрразведки ФСБ РФ Александр Безверхний.

Программа «Молчаливое эхо войны» предполагает, что такая часовня появится в каждом регионе. Эти мемориалы называют часовые памяти — они словно охраняют от забвения героический подвиг нашего народа.

«Фашисты напали на Михайловск внезапно. В августе 42-м первая немецкая бомба упала на этой улице Курганной. В небе со стороны Ростова появились самолеты. Люфтваффе начали бомбить Ставрополь и все окрестные села», — рассказывает журналист.

Фашисты с первых дней проводили массовые расстрелы русских и евреев. Нацисты не щадили никого — убивали и детей, и женщин.

«Полгода — с 9 августа 42-го по 11 января 43-го — Ставрополье находилось в оккупации фашистов. За это время в крае было расстреляно более 35 тысяч мирных жителей», — рассказывает журналист.

Нацисты намеревались захватить все южные территории Советского союза.

«Шла битва за Кавказ, противник прорывался к нефтеносным районам, в Азербайджан. Все для того чтобы пополнить свои ресурсы», — рассказывает генерал-лейтенант, герой РФ Олег Дуканов.

Немцы здесь получили отпор. Захватчики были отброшены к Керченскому проливу, освобождение Северного Кавказа завершилось осенью 43-го. Но до конца Великой Отечественной было ещё далеко.

«Ставропольский край в годы войны активно снабжал армию продовольствием и боеприпасами. Посмотрите на эти лица — более 320 тысяч ставропольцев отправились на фронт. Еще около 100 тысяч трудились в тылу», — рассказывает журналист.

Такие же мраморные часовые сегодня несут свою службу от Калининграда до Хабаровска, от Североморска до Каспийска. Историю участия Ставрополья в Великой Отечественной Войне здесь знает каждый. Сегодня внуки ветеранов рассказывают своим внукам о подвиге предков.