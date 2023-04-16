Горячий фонтан забил в центре Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

Поток был такой силы, что кипяток стремительно заполнил проезжую часть, где продолжали движение автомобили.

На одной из улиц в центре Петербурга забил горячий фонтан. О коммунальной аварии сообщили очевидцы.

На 5-й Советской улице прорвало трубу с горячей водой. Проезжая часть оказалась залита кипятком, в этот момент по ней проезжали автомобили. Лужа горячей воды растеклась до соседнего проспекта.

На кадрах, снятых прохожими, видно, как мощнейший поток воды устремился вверх, доставая почти до третьего этажа построек, а горячее испарение поднялось над тротуаром и заполнило всю улицу.