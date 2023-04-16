ВСУ при содействии французских СМИ готовят провокацию в Запорожской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / JesÃºS HellÃ¬N; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Киев задумал очередную кровавую постановку с целью обвинить российские войска в военных преступлениях.

Украинские боевики при соучастии западных СМИ готовят провокацию в Запорожской области с целью обвинить российские войска в военных преступлениях. Об этом 16 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов. С большой долей вероятности — в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой „Восток“ ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных граждан», — заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

До это стало известно о подготовке киевским режимом провокации с химоружием в городе Ахтырск Сумской области. По сведениям Минобороны РФ, боевики планировали свезти туда тела ранее погибших людей для создания видимости их смерти от химического оружия. Затем планировалось пригласить западных «экспертов» задокументировать якобы применение российскими вооруженными силами «химического оружия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев планирует выдать убитых неонацистами жителей Снигиревки за жертв российской армии.